В Курской области – бои: в ISW сообщили, сколько территорий вернула назад РФ

Украинские и русские войска продолжают боевые действия в Курской области. Впрочем, подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что так называемый российский милблогер утверждал, что армия РФ продвинулась вблизи Махновки. Впрочем, в ISW не нашли подтверждения этого заявления. Кроме того, они утверждали, что 1 и 2 января российские войска атаковали лесные массивы Суджанского района и вблизи Леонидово, а также Куриловки.

Аналитики отмечают, что связанный с Кремлем милблогер утверждал – российские войска вернули себе около 40–50% Курской области, а украинские войска контролируют около 500–600 квадратных километров.

"По оценкам ISW, украинские силы действуют примерно на 585 квадратных километрах в Курской области, и подтверждено, что российские силы отразили примерно 483 квадратных километра территории – около 39% украинской выступательной территории в этом районе", — говорится в отчете.

Тем временем главное управление военной разведки Украины сообщило, что северокорейские войска продолжают нести потери в боевых действиях в Курской области. Также разведка отмечает, что военное командование РФ опрокинуло северокорейские силы на позиции вблизи Уланок, Фантасеевки и Черкасской Конопельки.

Как сообщалось, в Курскую область перебрасывают новых солдат КНДР для усиления российских позиций. Ведь северокорейские солдаты несут значительные потери.

Читайте также:

Срочно! Удар по командному пункту Курщины и масштабная диверсия в Тверской области!