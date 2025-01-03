Украинцам в Польше начали присылать фейковые "повестки"

Недавно находящимся на территории Польши украинцам начали поступать фейковые письма, якобы от польского Управления миграции.

Об этом сообщил Офис по делам иностранцев.

"Дело касается писем, которые выдают себя за Управление по делам иностранцев. Они призывают граждан Украины проходить военную службу, угрожая юридической ответственностью и экстрадицией", — говорится в сообщении.

Управление по делам иностранцев заявляет, что не имеет отношения к этим письмам.

Напомним, адвокат объяснил, законно ли сообщать о повестке через Viber.

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