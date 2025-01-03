Погода в январе: когда в Украине ударят 20-градусные морозы

Уже во второй половине месяца погодные условия изменятся.

Зима 2025 года удивляет аномальным теплом. Однако, по данным синоптиков, сильные морозы будут уже во второй половине января.

Будут ли теплыми январь и февраль, какая погода 3 января – в эксклюзиве ТСН.ua.

Сегодня, 3 января, будет прохладно, синоптики прогнозируют до +3 днем, а вечером и ночью будет -2 градуса.

Тем временем в "Укргидрометцентре" дали прогноз на месяц вперед. В частности, синоптики отметили, что средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах 0 — -3 градусов, но на Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях 0 — +2 градуса. Это на 1,5 – 2 градуса выше нормы.

По данным синоптика Станислава Щедрина, погода в Украине этой зимой может быть кардинально другой, чем в прошлый зимний период. По его словам, украинцам стоит ждать морозов до -20 градусов и вьюги. Сильные морозы начнутся во второй половине января.

О погоде в ближайшие дни в Украине читайте в новости.

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