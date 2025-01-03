Погода у січні: коли в Україні вдарять 20-градусні морози

Зима 2025 року дивує аномальним теплом. Однак, за даними синоптиків, сильні морози вже будуть у другій половині січня.

Чи будуть теплими січень і лютий, якою буде погода 3 січня – в ексклюзиві ТСН.ua.

Cьогодні, 3 січня, буде прохолодно, синоптики прогнозують до +3 вдень, а ввечері та вночі вже буде -2 градуси.

Тим часом в "Укргідрометцентрі" зробили прогноз на місяць вперед. Зокрема синоптики, зазначили, що середня місячна температура повітря передбачається в межах 0 – -3 градусів, але на Закарпатті, у Криму, Одеській і Херсонській областях 0 – +2 градуси. Це на 1,5 – 2 градуси вище за норму.

За даними синоптика Станіслава Щедріна, погода в Україні цієї зими може бути кардинально іншою, ніж минулого зимового періоду. З його слів, українцям варто чекати на морози до -20 градусів та хуртовини. Сильні морози розпочнуться у другій половині січня.

Про погоду найближчими днями в Україні читайте у новині.

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