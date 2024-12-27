Погода в Україні: синоптики повідомили, коли влуплять морози 

У січні варто чекати на хуртовини та морози до -20.

Сьогодні, 27 грудня, в Україні очікуються опади у вигляді мокрого снігу. А от сильних морозів, за прогнозами синоптика, варто чекати у другій половині січня.

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Якою буде погода у п’ятницю, 27 грудня

Погода останні роки у грудні та січні не тішить українців снігом, як колись. Але у п’ятницю, 27 грудня, синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що у південних, центральних та східних регіонах очікуються опади переважно у вигляді снігу та мокрого снігу, а у Криму - з дощем. Проте на решті території України буде без опадів.

Подекуди налипання мокрого снігу, тож на дорогах місцями утвориться ожеледиця. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с, у центральних та південних регіонах пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря вночі очікується в межах -4...+1 °С, вдень -2...+3 °С, у Карпатах та на Прикарпатті вночі -5...-10 °С, вдень -2...-7 °С.

Натомість в "Укргідрометцентрі" прогнозують, що 27 грудня в Україні буде без опадів. Водночас, в більшості регіонів і вночі, і вдень, очікується хоча і невеликі, але "мінуси".

Плюсова температура вдень повноцінно втримається на півдні, у більшості областей максимально до +4 градусів. Вночі температура мінімально опуститься до -3 градусів. Такий мороз буде в більшості західних і центральних областей України.

У Києві без опадів, вночі в межах -1....-3 градусів, вдень 0...+2. Втім будуть тумани, видимість прогнозують 200-500 метрів, тому водіям слід бути обережними.

Погода на Новий рік

Цього року на Новий рік сильних морозів не буде, зауважила Наталія Птуха, та попередила, що робити точні прогнози на ці дні наразі зарано.

Зі слів синоптикині, можливе певне зниження температури 31 грудня та 1 січня "за рахунок процесів із північного заходу, дещо прохолоднішого".

Коли вдарять морози

Тим часом синоптик Станіслав Щедрін розповів про те, що погода в Україні цієї зими може бути кардинально іншою, ніж минулого зимового періоду. З його слів, українцям слід чекати на морози до -20 градусів та хуртовини.

Якою буде погода у новорічну ніч

За словами Щедріна, цьогоріч Новий рік ми будемо зустрічати з невеликим морозом. Вдень буде приблизно -5 градусів. Така погода спостерігатиметься по всій країні, крім півдня. А ще синоптик розповів, що в січні варто очікувати хуртовини.

Раніше синоптики повідомили, яким буде січень 2025 року в Україні. Більше про це читайте у новині.

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