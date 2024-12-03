У Харкові оголосили підвищений рівень небезпеки

Синоптики попереджають про сильний туман і ожеледицю на дорогах Харкова та області.

У Харкові та області терміново запроваджено підвищений рівень небезпеки через складні погодні умови.

Про це повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології оприлюднив.

За прогнозом синоптиків, у найближчу годину та протягом дня 3 грудня в регіоні очікується густий туман, ожеледь та ожеледиця на дорогах. Видимість може знижуватись до 200-500 метрів, що значно ускладнює пересування як автомобілістів, так і пішоходів.

Метеорологи закликають мешканців бути максимально уважними та обережними. Водіям радять знизити швидкість руху, дотримуватись безпечної дистанції та уникати різких маневрів. Пішоходам рекомендується використовувати світловідбивальні елементи на одязі та бути обачними на слизьких тротуарах.

Нагадаємо, цьогорічна осінь увійшла до трійки найтепліших в історії Києва. Середня температура повітря осені 2024 року у Києві склала 11,4 градусів тепла. Це на 2,7 градусів вище за середні багаторічні значення.

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