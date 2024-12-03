Чи буде зима в Україні: синоптики зробили прогноз із сюрпризом

Тумани та практично суха погода. Синоптики зробили прогноз погоди на перший тиждень грудня. В Україні пануватиме антициклон. Однак, на вихідні очікуються опади. Температура коливатиметься від невеликого мінуса до плюса. Якою ж буде погода у вівторок, 3 грудня, та які погодні "сюрпризи" підготував перший зимовий тиждень – в ексклюзиві TSN.UA.

Спокійна та суха погода

Синоптики прогнозують, що перший зимовий тиждень в Україні буде з досить спокійною погодою. Найближчі декілька днів очікується практично суха погода без різких коливань температури. Стовпчики термометрів як вдень, так і вночі показуватимуть невеликий "мінус" і невеликий "плюс". Ближче до вихідних очікуються опади у вигляді невеликих дощів, мокрого снігу та снігу. У вівторок, 3 грудня, місцями в Україні вже будуть сонячні прояснення. Стовпчики термометрів покажуть -2°...+3°, у Криму – до +5°. Без опадів. У середу, 4 грудня, погода в Україні буде похмурою, але сухою. Температура вдень очікується від -2° до +3° і тільки в Криму повітря прогріється до +6°. У четвер, 5 грудня, похмура погода в Україні продовжиться. Температура очікується -1°...+3°, у Криму та на Закарпатті - до +5°. На крайній півночі країни, а також на південному сході можливі опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Перед вихідними, 6 грудня, в Україні буде -1°...+3°, а на півдні температура підвищиться до +4°...+9°. У багатьох областях пройде невеликий сніг і мокрий сніг. Завершиться тиждень похмурою погодою. На вихідних істотних опадів уже не очікується. Повітря прогріється до +2°...+6°, а на півдні буде +7°...+12°.

Тумани накриють Україну

Примітно, що народна синоптикиня Наталка Діденко також зазначила, що у вівторок в Україні практично повсюди буде без опадів – антициклон. Вдень синоптикиня прогнозує від 2 морозу до 3 тепла, у південній частині та в західних областях +1+6 градусів. Однак, звернула увагу, Діденко на тумани, що можуть накрити Україну.

"Ці тумани ніби й не особливо цікаві з представницької точки зору, проте мають свою синоптичну цінність. По-перше, змушують бути пильнішими водіїв та пішоходів, бо знижують суттєво видимість на дорогах. По-друге, збільшують вологість повітря і за таких умов люди із бронхо-легеневими недугами часом некомфортно почуваються. По-третє, про щільну сіру туманну пелену та її вплив на настрій і працездатність пишуть багато хто. Але все ж тумани, погодьтеся, мають свою чарівливість – романтичні пейзажі, таємничі краєвиди, ваша яскрава куртка на сірому фоні видна багатьом, цікаві локації для фотографій розширюються", – написала синоптикиня.

Нагадаю, що напередодні в Києві оголосили підвищений рівень небезпечності. Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Знову мовилося про туман. В Укргідрометцентрі також запевняють, що в найближчий період в Україні очікується доволі стійка погода з температурою в межах кліматичної норми.

Європейська зима

Примітно, що у грудні в Європі та Україні погода буде дуже різноманітною – все через циклони та температурні контрасти. Як розповів синоптик Ігор Кібальчич, аномальні високі температури очікуються на півночі Європи та в Арктичному регіоні. Згідно з прогнозами, середні значення тут перевищуватимуть багаторічні норми на +4… +7 °С. У Центральній та Західній Європі циклони, що домінують в атмосфері, створять умови для частої зміни погодних режимів. Початок місяця пройде під впливом полів високого тиску, що забезпечить відносн о суху та прохолодну погоду. Однак ближче до середини грудня прогнозується посилення циклонів, які принесуть опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а також різкі коливання температури та тиску. У середньому температурний фон у цих регіонах буде на 1-3 °С вищим за норму. Південна Європа: Балкани, Туреччина та Чорне море. Тут домінуватиме область високого атмосферного тиску. Це спричинить відносно стабільну погоду з температурою в межах сезонної норми, місцями нижче на 2-4 °С. У гірських та передгірських районах можливе формування стійкого снігового покриву, особливо наприкінці місяця.

Теплий грудень

В Україні грудень 2024 року стане типовим перехідним місяцем між осінню та зимою, запевняє синоптик Ігор Кібальчич. У північних та центральних областях середня температура коливатиметься в межах -1…-4 °С, що відповідає багаторічним значенням. У Карпатах буде холодніше: від -5 до -7 °С. Сніговий покрив очікується нестабільним – сніг часто змінюватиметься дощем. На півдні та в Криму зимові умови будуть виражені досить слабо – середня температура в цих регіонах очікується вище за 0 °С, хоча можливі короткочасні морози. Загалом перша декада грудня буде відносно спокійною. Друга декада ознаменується приходом інтенсивних циклонів та атмосферних фронтів практично по всій Європі. Цей період принесе поривчасті вітри, часті опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а також підвищення температури на 2-6 °С вище за норму. Наприкінці місяця, після 20-22 грудня, очікується прихід арктичного повітря із північного заходу, що спричинить похолодання. Наскільки сильним і довгим буде це полярне вторгнення, передбачити поки що складно. Таким чином, грудень 2024 року характеризуватиметься мінливими погодними умовами із сильним впливом циклонів, періодичними відлигами та температурними контрастами по всій території Європи та України.

Синоптикиня Наталка Птуха також вважає, що початок грудня в Україні буде без опадів, утім у другій-третій його декаді до України надходитимуть атмосферні фронти, які вже принесуть опади. Вона зазначила, що середньомісячна температура у перший місяць зими передбачається в межах від -4 до +2 градусів.

Місячна кількість опадів очікується від 34 до 78 міліметрів, а в гірських районах 81-105 міліметрів місцями.

Так, за тенденцією розрахунків на місяць, радше за все, вже в другій-третій його декаді, після антициклону, до України надходитимуть атмосферні фронти, які вже принесуть опади. В свою чергу, синоптик Наталія Голеня також зробила свій прогноз на грудень 2024. За її словами на початок місяця переважатиме погода без опадів. Температурний фон вночі від 0 до -1 морозу, вдень – 1-6 тепла, але це попередньо, бо все може змінитися. Наталія Голеня також зауважує, що сніг потроху вщухає і прогнозує, що його покрив буде тимчасовим. До кінця грудня суттєвих змін не передбачається: на кінець місяця ще трохи опадів може випасти. Але загалом до кінця місяця – початку наступного температурний фонд буде однаковий: вночі – невеликий мороз, вдень – невеликий плюс. Синоптик також звернула увагу на те, що зими в класичному розумінні в Україні більше немає.

Таким чином, погода на День святого Миколая та до кінця грудня обіцяє бути мінливою, без стійкого снігового покриву чи сильних морозів.

Раніше ми писали, коли до України прийде справжня зимова погода: синоптик зробив прогноз на грудень.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗИМИ В УКРАЇНІ НЕ БУДЕ? ПОГОДА ЗНОВУ ДИВУЄ! Прогноз із сюрпризом!

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