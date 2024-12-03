Будет ли зима в Украине: синоптики сделали прогноз с сюрпризом

Туманы и практически сухая погода. Синоптики сделали прогноз погоды на первую неделю декабря. В Украине будет царить антициклон. Однако на выходные ожидаются осадки. Температура будет колебаться от небольшого минуса до плюса. Какова погода во вторник, 3 декабря, и какие погодные "сюрпризы" подготовила первая зимняя неделя – в эксклюзиве TSN.UA.

Спокойная и сухая погода

Синоптики прогнозируют, что первая зимняя неделя в Украине будет с достаточно спокойной погодой. В ближайшие несколько дней ожидается практически сухая погода без резких колебаний температуры. Столбики термометров как днем, так и ночью будут показывать небольшой минус и небольшой плюс. Ближе к выходным ожидаются осадки в виде небольших дождей, мокрого снега и снега. Во вторник, 3 декабря, местами на Украине уже будут солнечные прояснения. Столбики термометров покажут -2°...+3°, в Крыму – до +5°. Без осадков. В среду, 4 декабря, погода в Украине будет пасмурной, но сухой. Температура днем ожидается от -2 ° до +3 ° и только в Крыму воздух прогреется до +6°. В четверг, 5 декабря, пасмурная погода в Украине продолжится. Температура ожидается -1°...+3°, в Крыму и Закарпатье — до +5°. На крайнем севере страны, а также на юго-востоке возможны осадки в виде снега и мокрого снега. Накануне выходных, 6 декабря, в Украине будет -1°...+3°, а на юге температура повысится до +4°...+9°. Во многих областях пройдет небольшой снег и мокрый снег. Завершится неделя пасмурной погодой. На выходных существенных осадков уже не ожидается. Воздух прогреется до +2°...+6°, а на юге будет +7°...+12°.

Туманы накроют Украину

Примечательно, что народная синоптик Наталья Диденко также отметила, что во вторник в Украине практически повсюду будет без осадков – антициклон. Днем синоптики прогнозирует от 2 мороза до 3 тепла, в южной части и в западных областях +1+6 градусов. Однако обратила внимание, что Диденко на туманы, которые могут накрыть Украину.

"Эти туманы вроде и не особенно интересны с представительской точки зрения, однако имеют свою синоптическую ценность. Во-первых, заставляют быть бдительнее водителей и пешеходов, поскольку снижают видимость на дорогах. Во-вторых, увеличивают влажность воздуха и при таких условиях люди с бронхо-легочными недугами порой некомфортно себя чувствуют. В-третьих, о плотной серой туманной пелене и ее влиянии на настроение и работоспособность пишут многие. Но все же туманы, согласитесь, имеют свое очарование – романтичные пейзажи, таинственные пейзажи, ваша яркая куртка на сером фоне видна многим, интересные локации для фотографий расширяются", – написала синоптик.

Напомним, что накануне в Киеве объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Снова говорилось о тумане. В Укргидрометцентре также уверяют, что в ближайший период в Украине ожидается достаточно стабильная погода с температурой в пределах климатической нормы.

Европейская зима

Примечательно, что в декабре в Европе и Украине погода будет очень разнообразной – все из-за циклонов и температурных контрастов. Как рассказал синоптик Игорь Кибальчич, аномальные высокие температуры ожидаются на севере Европы и в Арктическом регионе. Согласно прогнозам, средние значения здесь будут превышать многолетние нормы на +4…+7°С. В Центральной и Западной Европе циклоны, доминирующие в атмосфере, создадут условия для частого изменения погодных режимов. Начало месяца пройдет под влиянием полей высокого давления, что обеспечит относительно сухую и прохладную погоду. Однако к середине декабря прогнозируется усиление циклонов, которые принесут осадки в виде дождя и мокрого снега, а также резкие колебания температуры и давления. В среднем температурный фон в этих регионах будет на 1-3 °С выше нормы. Южная Европа: Балканы, Турция и Черное море. Здесь будет доминировать область высокого атмосферного давления. Это приведет к относительно стабильной погоде с температурой в пределах сезонной нормы, местами ниже на 2-4°С. В горных и предгорных районах возможно формирование устойчивого снежного покрова, особенно в конце месяца.

Теплый декабрь

В Украине декабрь 2024 станет типичным переходным месяцем между осенью и зимой, уверяет синоптик Игорь Кибальчич. В северных и центральных областях средняя температура будет колебаться в пределах -1…-4°С, что соответствует многолетним значениям. В Карпатах будет холоднее: от -5 до -7°С. Снежный покров ожидается нестабильным – снег будет часто сменяться дождем. На юге и в Крыму зимние условия будут выражены довольно слабо – средняя температура в этих регионах ожидается выше 0°С, хотя возможны кратковременные морозы. В целом, первая декада декабря будет относительно спокойной. Вторая декада ознаменуется приходом интенсивных циклонов и атмосферных фронтов практически по всей Европе. Этот период принесет порывистые ветры, частые осадки в виде дождя и мокрого снега, а также повышение температуры на 2-6°С выше нормы. В конце месяца, после 20-22 декабря, ожидается приход арктического воздуха с северо-запада, что приведет к похолоданию. Насколько сильным и долгим будет это полярное вторжение, предсказать пока сложно. Таким образом, декабрь 2024 будет характеризовать меняющимися погодными условиями с сильным влиянием циклонов, периодическими оттепелями и температурными контрастами по всей территории Европы и Украины.

Синоптикиня Наталья Птуха также считает, что начало декабря в Украине будет без осадков, впрочем, во второй-третьей его декаде в Украину будут поступать атмосферные фронты, которые уже принесут осадки. Она отметила, что среднемесячная температура в первый месяц зимы предполагается от -4 до +2 градусов.

Месячное количество осадков ожидается от 34 до 78 миллиметров, а в горных районах 81-105 миллиметров местами.

Так, по тенденции расчетов на месяц, скорее всего, уже во второй-третьей его декаде, после антициклона, в Украину будут поступать атмосферные фронты, которые уже принесут осадки. В свою очередь, синоптик Наталья Голеня также сделала свой прогноз на декабрь 2024 года. По ее словам, на начало месяца будет преобладать погода без осадков. Температурный фон ночью от 0 до -1 мороза, днем – 1-6 тепла, но это предварительно, потому что все может измениться. Наталья Голеня также отмечает, что снег понемногу утихает и прогнозирует, что его покров будет временным. До конца декабря существенных изменений не предвидится: к концу месяца еще немного осадков может выпасть. Но в целом к концу месяца – началу следующего температурный фонд будет одинаков: ночью – небольшой мороз, днем – небольшой плюс. Синоптик также обратила внимание, что зимы в классическом понимании в Украине больше нет.

Таким образом, погода на День святого Николая и до конца декабря обещает быть изменчивой, без устойчивого снежного покрова или сильных морозов.

Раньше мы писали, когда в Украину придет настоящая зимняя погода: синоптик сделал прогноз на декабрь.

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