Зима начнется с антициклона Clemens: прогноз погоды на 1 декабря

В воскресенье, 1 декабря, в Украине облачно. Синоптики прогнозируют, что усилится ветер.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, в юго-западной части страны будут дожди и мокрый снег. На остальной территории Украины без осадков. Ветер усилится до 7-12 м/с, а в южных и центральных областях порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура ночью -1...+4°, днем +1...+6°, в южных областях и Крыму +4...+9°.

В Киевской области на протяжении всего дня ожидается облачная погода. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура ночью +1°, днем +2°.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что Украину накроет антициклон по имени Clemens.

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