Ударят ли морозы в декабре: ответ синоптика

Декабрь в Украине будет близок к климатической норме.

Об этом сообщила синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха, пишет "24 Канал".

"По прогнозам мировых прогностических центров и анализам специалистов "Укргидрометцентра", ожидается, что этот декабрь будет близок к норме. Средняя месячная температура воздуха предполагается в пределах от -4 до +2 градусов. Но сказать, что в декабре могут быть такие высокие температуры или морозы, как вот максимумы и минимумы в климатической характеристике описаны — пока не могу, потому что не ожидаем их. Как раз возможны температуры, близкие к климатической норме, то есть классическая зимняя погода", — заявила Птуха.

Осадки также ожидаются в пределах нормы. Возможно, в некоторых регионах они будут несколько меньше нормы.

"Единственное что, из-за антициклона в начале декабря, в первые пять дней, вероятнее всего, будет минимум осадков. А в дальнейшем еще не можем прогнозировать", — сказала синоптик.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на выходные. Больше об этом читайте в новости.

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