Украину накроет неожиданное тепло: прогноз погоды на выходные

На выходных в Украине ожидается спокойная погода, без осадков и с комфортными температурными показателями.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

"В результате развития большого и малоподвижного антициклона, который охватит территорию большинства европейских стран, прогнозируется погода без существенных осадков и только в субботу под влиянием фрагмента теплого фронта в западных и южных областях пройдут дожди с мокрым снегом", — написал он.

Суббота, 30 ноября

В западных областях ночью и утром местами ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем и туманом. Днем без существенных осадков. Местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -2…+3 °С, днем 0…+5 °С. В Карпатах в течение суток -1...-7°С.

В северных регионах ночью местами пройдет небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -4...+1°С, днем -2...+3°С.

В центральных областях ожидается облачная погода, без существенных осадков. Местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -4…+1°С, днем +1…+6°С.

В южной части и Крыму прогнозируется облачная погода, без существенных осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +3…+8°С, днем +6…+11°С.

В восточных областях облачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет 0...-5 °С, днем -3...+2 °С.

Воскресенье, 1 декабря

В западных областях ожидается облачная погода, без существенных осадков. Местами возможен туман, изморозь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -3…+2°С, днем +2…+7°С. В Карпатах в течение суток 0…-5 °С.

В северной части страны ожидается без осадков. Кое-где возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -3…+2°С, днем 0…+5°С.

В центральной части Украины осадков не ожидается. Кое-где возможен туман, изморозь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -3…+2°С, днем +1…+6°С.

В южной половине и Крыму ожидается сухая погода, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -1…+4 °С, днем +3…+8 °С.

В восточных областях облачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -3…+2°С, днем 0…+5°С.

Ранее синоптик "Укргидрометцентра" Елена Палагнюк рассказала, что 29 ноября днем в западных регионах страны, а 30 ноября по всей Украине, кроме юга и востока, ожидается небольшой мокрый снег.

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