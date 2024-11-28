Синоптики снова удивили прогнозом: стоит ли украинцам ждать потепления

Украинцы не успели насладиться снегом, как снова ударил плюс. А отметка на термометре будет только повышаться.

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Синоптикиня Укргидрометцентра Елена Палагнюк рассказала, что 29 ноября днем в западных регионах страны, а 30 ноября по всей Украине, кроме юга и востока, ожидается небольшой мокрый снег.

В первый день зимы в восточных областях и южной части Украины прогнозируются небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. На остальных территориях без осадков.

А вот метеоролог Игорь Кибальчич говорит, что в четверг, 28 ноября в северных областях ночью пройдет небольшой мокрый снег. Днем в западной части ожидаются осадки в виде туманов, дождя и мокрого снега. Кое-где в Украине возможен туман.

Температура воздуха ночью -3...+2°С, днем +1...+6°С, в Крыму до +8°С. Похожая погода будет и в пятницу, 29 ноября.

Будут ли играть в снежки украинцы на выходных

В субботу 30 ноября в центральных, южных и западных областях возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом. В остальных регионах преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью -1...+4°С, днем 0...+5°С, в центральных и южных областях +6...+11°С.

В воскресенье, 1 декабря, в юго-западной части страны будет держаться погода с осадками в виде дождя и мокрого снега, на остальной территории Украины без осадков. Температура воздуха ночью -1...+4°С, днем +1...+6°С, в южных областях и в Крыму +4...+9°С.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПОГОДА СНОВА Удивляет! Столбик термометра поползет вверх?!

Напомним, в ближайшее время ожидается повышение солнечной активности.

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