Чи вдарять морози у грудні: відповідь синоптикині

Синоптикиня прогнозує періоди сильних холодів, але вони будуть короткотривалими.

Грудень в Україні буде близьким до кліматичної норми.

Про це повідомила синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха, пише "24 Канал".

"За прогнозами світових прогностичних центрів й аналізами фахівців "Укргідрометцентру", очікується, що цей грудень буде близьким до норми. Середня місячна температура повітря передбачається в межах від -4 до +2 градусів. Але сказати, що у грудні можуть бути такі високі температури або морози, як ось максимуми й мінімуми у кліматичній характеристиці описано, - поки не можу, бо не очікуємо їх. Якраз-таки можливі температури, близькі до кліматичної норми, тобто класична зимова погода", - заявила Птуха.

Опади також очікуються в межах норми. Можливо, у деяких регіонах вони будуть дещо меншими за норму.

"Єдине що, через антициклон на початку грудня, у перші п'ять днів, найімовірніше, буде мінімум опадів. А надалі ще не можемо прогнозувати", - сказала синоптикиня.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на вихідні. Більше про це читайте у новині.

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