В уряді повідомили, кому не будуть відключати світло

В Україні знову запровадили графіки відключень світла через масовану атаку РФ. Втім, відключення не будуть застосовуватися щодо деякої категорії бізнесу.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Україна продовжує імпорт електроенергії з Європи. Ухвалено рішення, що для бізнесу, який імпортує або власними силами виробляє 60% від свого обсягу споживання, відключення не застосовуються", - наголосив очільник Кабміну.

За словами Шмигаля, ситуація в енергетиці складна, але контрольована. Важливо, що система зберегла і зберігає цілісність, додав він.

"Не зупиняється робота з подолання наслідків атаки. Енергетики, рятувальники, сапери працюють 24/7. Аварійні вимкнення споживачів були скасовані в усіх регіонах, але зараз вимушено застосовуються графіки відключень", - наголосив він.

Нагадаємо, через потужний обстріл України 28 листопада половина України залишилась без світла. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що РФ вкотре завдала масованих ударів по об'єктах енергетики України. Тим часом "Укренерго" терміново застосувало екстрені відключення електроенергії.

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