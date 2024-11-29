Відключення світла в Україні: що буде з графіками на вихідні

Вже на вихідні значна частина України має вийти на більш скорочений термін відключень світла, які стали більш жорсткими через удар РФ 28 листопада.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі "КИЇВ24".

Експерт вважає, що у більшості областей до вихідних відключення стануть більш м’якими та складуть дві черги. За словами Харченка, наразі активно тривають відповідні відновлювальні роботи.

"Зараз робота триває. Вона триває досить інтенсивно. Думаю, що вже до вихідних графік стане більш м’яким, ніж сьогодні чи вчора… Думаю, що за нормального розвитку подій ми на більшій частині України маємо вийти на дві черги", - висловився Харченко.

Втім, наголосив він, є регіони де особливо складна ситуація, де часу на відновлення електропостачання потрібно більше.

Нагадаємо, 28 листопада російська армія масовано атакувала Україну ракетами. Росіяни запустили майже 190 повітряних цілей - ракет і дронів.

Стало відомо, що армія РФ масовано вдарила по об'єктах енергетики України. У багатьох районах було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Сталися "прильоти" РФ.

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