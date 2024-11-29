Планували переплисти Тису: прикордонники затримали двох чоловіків

На березі Тиси прикордонники Мукачівського загону затримали двох чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон з Румунією.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Порушників зупинили лише за 50 метрів до кордону, коли вони готувалися переплисти холодну річку без жодних плавзасобів. Затриманими виявилися жителі Київської та Вінницької областей. Вони зізналися, що заплатили переправникам значні суми: один — 13 тисяч доларів США, інший — 6 тисяч.

Щодо затриманих складено протоколи про адміністративні правопорушення.

"Правову оцінку їхнім діям надаватиме суд. Наразі оперативники загону встановлюють організаторів незаконного перетинання кордону вказаної групи чоловіків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Тисі знову знайшли тіло чоловіка.

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