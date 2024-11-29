Планировали переплыть Тису: пограничники задержали двух мужчин

На берегу Тисы пограничники Мукачевского отряда задержали двух мужчин, пытавшихся нелегально пересечь границу с Румынией.

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

Нарушителей остановили всего за 50 метров до границы, когда они готовились переплыть холодную реку без плавсредств. Задержанными оказались жители Киевской и Винницкой областей. Они признались, что заплатили переправщикам значительные суммы: один – 13 тысяч долларов США, другой – 6 тысяч.

В отношении задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях.

"Правовую оценку их действиям будет давать суд. Пока оперативники отряда устанавливают организаторов незаконного пересечения границы указанной группы мужчин", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Тисе снова нашли тело мужчины.

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