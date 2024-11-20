В Тисе снова нашли тело мужчины (видео)

Это уже 42-й случай гибели, вероятно, при попытке незаконного пересечения границы с начала войны.

В Тисе, на границе с Румынией, было обнаружено тело мужчины. Без признаков жизни он был найден при совместном патрулировании военнослужащими отдела "Солотвино" Мукачевского пограничного отряда и румынскими пограничниками. Утопленника из воды достали спасатели Румынии.

Об этом сообщила прессслужба ГНСУ.

Информации о личности погибшего от румынской стороны пока не поступало. Это уже сорок второй случай обнаружения утопленника, вероятно, с целью незаконного пересечения границы Тисой, произошедшей с начала полномасштабной войны.

Пограничники обращаются ко всем, кто пытается нелегально покинуть Украину, с оговоркой не рисковать жизнью и здоровьем. В условиях обильных осадков, повлекших повышение уровня воды в реке, опасность при погружении в холодную воду возрастает.

Напомним, пограничники задержали пятерых уклонян, которые хотели переплыть Тису.

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