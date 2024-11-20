ВР окончательно разрешила разводиться во время беременности: но при одном условии

Также предполагается, что брак можно будет расторгать до одного года ребенка.
В Украине решили разрешить разрыв брака во время беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка.
Об этом говорится в законе №10249, который сегодня приняла Верховная Рада.
"По украинскому законодательству, запрещено расставаться во время беременности жены и в первый год жизни ребенка. До сегодняшнего дня. Вот только что приняли законопроект, которым эта патерналистская норма убирается. Это была вторая попытка, много закулисных битв, но закон принят", — отметила нардепка. Инна Совсун.
В документе указано, что иск о расторжении брака может быть предъявлен в течение беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка в случае, когда один из супругов совершил домашнее насилие или противоправное поведение, содержащее признаки уголовного правонарушения в отношении второго супруга, ребенка или другого члена семьи.
Заметим, что подобных ограничений не было в законодательствах многих стран Европы, потому что там соблюдаются добровольность как во время заключения брака, так и во время его расторжения.
Напомним, что в Украине усилили ответственность за сексуальное домогательство.
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