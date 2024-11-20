В Тисі знову знайшли тіло чоловіка (відео)

Це вже 42-й випадок загибелі, ймовірно, під час спроби незаконного перетину кордону з початку війни.

У Тисі, на кордоні з Румунією, було виявлено тіло чоловіка. Без ознак життя він був знайдений під час спільного патрулювання військовослужбовцями відділу "Солотвино" Мукачівського прикордонного загону та румунськими прикордонниками. Потопельника з води дістали рятувальники Румунії.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Інформації про особу загиблого від румунської сторони наразі не надходило. Це вже сорок другий випадок виявлення потопельника, ймовірно, з метою незаконного перетину кордону Тисою, що стався з початку повномасштабної війни.

Прикордонники звертаються до всіх, хто намагається нелегально покинути Україну, з застереженням не ризикувати життям і здоров’ям. В умовах рясних опадів, що призвели до підвищення рівня води в річці, небезпека при зануренні у холодну воду зростає.

Нагадаємо, прикордонники затримали п'ятьох ухилянтів, які хотіли переплисти Тису.

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