Хасиды на железнодорожном вокзале в Киеве / Иллюстративное фото / © Getty Images

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На границе Украины с Румынией якобы мобилизовали 49-летнего хасида из Израиля украинского происхождения. Мужчина возвращался домой после празднования Рош ха-Шана в Умани. Сейчас у семьи нет с ним связи.

Об этом сообщило израильское издание bhol.co.il.

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49-летний бреславский хасид из Бейтар-Илита, имеющий гражданство Израиля, был задержан при возвращении из Умани после празднования Рош ха-Шана. Мужчина родился в Украине, однако много лет проживает в Израиле. На румынской границе, во время проверки документов, выяснилось, что он подлежит военной службе в Украине. После этого связь с паломником исчезла.

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По словам источника, знающего подробности инцидента, мужчина общался с пограничниками на украинском языке.

«Он разговаривал с ними на украинском, тогда они отвели его в сторону, проверили его, выяснили, что он обязан служить, и просто задержали его. Семья вообще не имеет связи с отцом и очень озабочена», — рассказал источник.

Ситуация вызвала беспокойство среди родственников мужчины и представителей общины. Один из представителей хасидов Бреслава, который пытается помочь семье, рассказал, что обращение к раввинам и общественным деятелям в Украине пока не дали результата.

«Мы не знаем, что делать, мы обратились ко всем раввинам и представителям общины в Украине, но никто ни у кого нет решения, как его освободить«, — сказал представителей хасидов Бреслава.

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Знакомые задержанного пытаются вовлечь в ситуацию влиятельных представителей и другие возможные инстанции, чтобы добиться его освобождения и возвращения к семье в Израиле.

Еще один осведомленный с ситуацией представитель общины заявил, что у семьи нет финансовой возможности нанять адвоката, а местонахождение мужчины до сих пор неизвестно.

«История трагична, потому что у этого человека нет связей, а у семьи нет денег, чтобы нанять адвоката, и, похоже, человек просто останется там надолго. Никто даже не знает, где он», — рассказал представитель общины.

В Министерстве иностранных дел, со своей стороны, сообщили семье, что пытаются установить, где именно находится задержанный.

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Напомним, 10 сентября на пункте пропуска «Шегини» во Львовской области образовались очереди из сотен хасидов-паломников, направлявшихся на празднование Рош ха-Шана в Умани. Паломники заявляли, что не боятся войны, однако жаловались на дороговизну поездки. В этом году праздник длился с 11 по 13 сентября.

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