Как выбрать теплое одеяло на осень и зиму: какой наполнитель лучше согревает

Какое одеяло самое теплое

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С наступлением холодов многие начинают искать более теплое одеяло, и нередко выбор кажется очевидным, что оно толще и тяжелее, тем лучше будет согревать зимой. В действительности это не всегда так. Даже объемное одеяло может плохо удерживать тепло, тогда как более легкая модель с качественным наполнителем окажется значительно теплее. Поэтому при выборе важно смотреть не только на толщину, но и на то, что находится внутри одеяла и как оно изготовлено.

Разбираемся, на что обратить внимание, чтобы выбрать уютный вариант на осень и зиму.

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От чего зависит теплота одеяла

Одеяло не производит тепло, а помогает сохранять тепло тела. Значительную роль в этом играет воздух, удерживаемый между волокнами наполнителя. Именно поэтому легкое и объемное одеяло может оказаться теплее тяжелого и плотного.

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При выборе необходимо учитывать тип и количество наполнителя, его способность удерживать воздух, конструкцию одеяла и материал чехла.

На некоторых одеялах можно увидеть показатель TOG — он характеризует уровень теплоизоляции изделия. Чем выше значение, тем теплее должно быть одеяло. К примеру, в британской системе для зимних моделей часто используют около 13,5–15 TOG, а для осенних и весенних — примерно 9–10,5 TOG.

В Украине единой аналогичной шкалы для одеял нет. Чаще всего производители обозначают их как летние, демисезонные, зимние или всесезонные, а также указывают состав и плотность наполнителя. Поэтому если TOG на этикетке нет, следует ориентироваться на сезонность, характеристики наполнителя и рекомендации производителя. Только плотность в г/м² не следует воспринимать как точный показатель теплоты, ведь разные наполнители удерживают тепло по-разному.

Пух: легкий и очень теплый

Пух — один из самых известных натуральных наполнителей для зимних одеял. Его преимущество состоит в том, что пух создает объемную структуру с большим количеством воздушных слоев. Благодаря этому одеяло хорошо сохраняет тепло, но может оставаться легким.

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При выборе пухового одеяла можно встретить характеристику fill power. Она показывает способность пуха расправляться и образовывать объем. Высший показатель обычно означает, что пух создает больший объем, а следовательно, более эффективно удерживает воздух.

Пуховое одеяло может быть хорошим вариантом для человека, который мерзнет ночью, но не любит спать под тяжелым одеялом. При правильном уходе качественный пух долго сохраняет объем. Но есть и недостатки. Качественные пуховые модели обычно стоят дороже, а уход за ними сложнее. Кроме того, натуральный пух может не подходить некоторым людям с аллергией или чувствительностью к определенным материалам.

Перья: дешевле, но тяжелее

Перья могут использоваться как самостоятельный наполнитель или в смеси с пухом. Такое одеяло обычно ощущается более тяжелым, но может стоить дешевле.

Надпись «пух и перо» на этикетке еще не дает полного представления о свойствах изделия. Следует посмотреть на соотношение этих компонентов. Если нужно легкое, объемное и теплое одеяло, большая доля пуха обычно будет преимуществом. Чем больше пера, тем тяжелее и плотнее может быть изделие.

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Шерсть: тепло без ощущения чрезмерной паркости

Шерстяные одеяла хорошо подходят для холодного времени года. Шерсть работает как природный утеплитель, но одновременно способна поглощать и отдавать влагу. Поэтому шерстяное одеяло может быть комфортным для людей, которые хотят согреться, но плохо переносят ощущение чрезмерной парковости во время сна.

По сравнению с пуховым шерстяным одеялом обычно чувствуется более плотным и тяжелым. Кому-то такой вес нравится, а тем, кто предпочитает почти невесомую постель, лучше сначала сравнить разные варианты вживую.

Синтетический наполнитель: практично и доступнее

К этой обширной категории относятся одеяла с полиэфирными волокнами, микрофиброй, холлофайбером и другими синтетическими наполнителями.

Их главное преимущество — большой выбор. Можно обнаружить как легкую демисезонную, так и достаточно теплую зимнюю модель. Синтетические одеяла обычно доступнее качественных пуховых, а ухаживать за многими из них проще.

Многие модели можно стирать дома, если это разрешено производителем. Также это вариант для людей, которые по определенным причинам не хотят пользоваться одеялами с натуральным пухом.

Но качество синтетических наполнителей разнится. Недорогой материал может быстрее слеживаться, сбиваться в ком и терять первоначальный объем. Поэтому смотреть нужно не только на красивое название наполнителя, но и качество самого изделия.

Какое одеяло выбрать для холодной квартиры

Если зимой температура в спальне низкая, ищите прежде всего зимнюю модель с достаточным уровнем теплоизоляции, а не просто самое большое и самое толстое одеяло. Для холодной комнаты можно рассматривать качественное пуховое одеяло, шерстяное или теплое синтетическое модель с соответствующей сезонной маркировкой.

Еще один вариант — система из двух одеял разной теплоты. Их можно использовать отдельно осенью и весной, а зимой соединять, если именно такую конструкцию предусмотрел изготовитель. Это удобно, когда температура в квартире в течение года сильно меняется.

Какой материал чехла лучше

Не менее важна ткань, внутри которой находится наполнитель.

Хлопок хорошо пропускает воздух и часто используется для чехлов натуральных одеял. Она может быть хорошим вариантом для людей, которым во время сна легко становится жарко.

Полиэстер обычно износостойкий и часто более доступный по цене. В то же время свойства синтетических тканей могут существенно отличаться, а некоторые из них хуже пропускают воздух.

Поэтому состав чехла следует проверять так же внимательно, как и состав наполнителя.

Зачем смотреть на просрочку

Даже хороший наполнитель не должен бесконтрольно перемещаться внутри одеяла. Просрочка и отдельные секции помогают распределить его по всей площади и удерживать на месте. Особенно важно это для пуховых и синтетических моделей, если наполнитель собьется в одном месте, остальная часть одеяла может остаться почти пустой и хуже будет удерживать тепло.

Перед покупкой потрогайте одеяло в разных местах. Наполнение должно быть достаточно равномерным. Заметны пустые участки или большие комки — повод присмотреться к другой модели.

Как правильно выбрать размер

Ориентироваться только на названия «полуторное», «двуспальное» или «евро» не всегда удобно, поскольку фактические размеры у разных производителей могут отличаться. Перед покупкой лучше измерить матрас и посмотреть размеры одеяла в сантиметрах.

Если вы любите полностью заворачиваться или часто открываетесь во сне, можно взять больший запас по ширине. Для двух людей ширина особенно важна, одеяла должно хватать обоим, даже когда один из партнеров возвращается или перетягивает часть на себя.

Как ухаживать за теплым одеялом

Еще до покупки посмотрите на этикетку с правилами ухода. Это особенно важно, если планируете стирать одеяло дома.

Синтетические модели часто проще в уходе, и многие из них допускают машинную стирку. Но температура, режим и метод сушки зависят от конкретного изделия.

Пуховые одеяла могут требовать более деликатного ухода или профессиональной чистки. Если производитель позволяет влажную стирку, пух после него нужно тщательно и полностью высушить.

Чтобы одеяло дольше оставалось чистым и не теряло своих свойств, используйте пододеяльник, регулярно проветривайте изделие, не убирайте его в шкаф влажным и не стирайте чаще, чем рекомендует производитель. Особенно важно полностью высушивать натуральные наполнители после разрешенной стирки.

Как не ошибиться с выбором одеяла, какое одеяло выбрать

Перед покупкой в первую очередь подумайте, в каких условиях вы будете ею пользоваться. Для прохладной спальни и постоянно мерзнущего человека нужно совсем другое одеяло, чем для хорошо отапливаемой комнаты, где даже зимой бывает тепло.

Если хочется получить максимум тепла без лишнего веса, можно присмотреться к пуховым моделям. Тем, кому важны тепло и способность материала отводить влагу, подойдет шерсть. Синтетическое одеяло может быть более практичным, если его нужно регулярно стирать дома, — но возможность машинной стирки обязательно следует проверять на этикетке.

Людям, которым ночью часто становится жарко, не нужно гнаться за самой теплой зимней моделью. В этом случае важны не только наполнитель, но и воздухопроницаемость чехла и общий уровень теплоизоляции одеяла.

Отдельно следует учесть возможную чувствительность к материалам. Если есть аллергия, состав наполнителя и чехла лучше проверить еще до покупки, а не ориентироваться только на отметки натуральная или экологическая.

Не обязательно также покупать одно очень теплое одеяло на весь холодный сезон. Если осенью в квартире тепло, а зимой температура существенно снижается, удобным решением может быть комплект из двух одеял разной теплоты. Их можно использовать отдельно, а модели, специально предназначенные для соединения, вместе в самый холодный период.

Итак, хороший выбор начинается не с поиска «теплейшего наполнителя», а с понимания собственных потребностей. Температура в спальне, склонность мерзнуть или перегреваться, необходимость частой стирки, чувствительность к материалам и желаемый вес одеяла помогут значительно быстрее отсеять неподходящие варианты.

Какой наполнитель все-таки выбрать

Единого наполнителя, который был бы лучшим для всех, нет.

Если нужно много тепла без большого веса, стоит присмотреться к качественному пуховому одеялу. Если нравится более плотное одеяло и важная способность материала работать с влагой — можно рассмотреть шерсть. Если на первом месте доступна цена и более простой уход — практичным выбором может стать качественная синтетическая модель. Перья или смесь пера с пухом подойдут тем, кого не смущает больший вес.

Главное — не искать просто самое дорогое, самое толстое или тяжелое одеяло. Перед покупкой нужно одновременно учесть температуру в спальне, собственную склонность мерзнуть или перегреваться, теплоту одеяла, наполнитель, его качество, материал чехла, просрочку, размер и правила ухода. Само сочетание этих характеристик определяет, насколько комфортно будет спать под одеялом осенью и зимой.

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