В правительстве сообщили, кому не будут отключать свет

Пока ситуация в энергетике сложная.

В Украине снова ввели графики отключений света из-за массированной атаки РФ. Впрочем, отключения не будут применяться по отношению к некоторой категории бизнеса.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина продолжает импорт электроэнергии из Европы. Принято решение, что для импортирующего бизнеса или собственными силами производящего 60% от своего объема потребления отключения не применяются", — подчеркнул глава Кабмина.

По словам Шмыгаля, ситуация в энергетике сложная, но контролируемая. Важно, что система сохранила и сохраняет цельность, добавил он.

"Не останавливается работа по преодолению последствий атаки. Энергетики, спасатели, саперы работают 24/7. Аварийные отключения потребителей были упразднены во всех регионах, но сейчас вынужденно применяются графики отключений", — подчеркнул он.

Напомним, из-за мощных обстрелов Украины 28 ноября половина Украины осталась без света. Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что РФ в очередной раз нанесла массированные удары по объектам энергетики Украины. Тем временем "Укрэнерго" срочно применило экстренные отключения электроэнергии.

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