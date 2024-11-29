До України повернули тіла півтисячі загиблих захисників

До України повернули 502 загиблих військових. Їхні тіла після ідентифікації передадуть рідним для поховання.

Про це повідомили 29 листопада у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

"За результатами проведених репатріаційних заходів на підконтрольну Уряду України територію повернені тіла 502 полеглих оборонців", - йдеться у повідомленні.

Вдалося репатріювати тіла військових:

397- з Донецького напрямку;

з Донецького напрямку; 24 - з Луганського напрямку;

- з Луганського напрямку; 64 - із Запорізького напрямку;

- із Запорізького напрямку; з моргів на території РФ повернено 17 загиблих.

Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Нагадаємо, днями стало відомо, що біля Вугледара на Донеччині окупанти розстріляли п’ятьох полонених бійців ЗСУ. Одного з українських військовополонених розстріляли у лісосмузі. Чотирьох інших під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де також стратили.

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