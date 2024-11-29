До України повернули тіла півтисячі загиблих захисників

Фахівці мають встановити особи загиблих за допомогою експертиз.
До України повернули 502 загиблих військових. Їхні тіла після ідентифікації передадуть рідним для поховання.
Про це повідомили 29 листопада у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
"За результатами проведених репатріаційних заходів на підконтрольну Уряду України територію повернені тіла 502 полеглих оборонців", - йдеться у повідомленні.
Вдалося репатріювати тіла військових:
- 397- з Донецького напрямку;
- 24 - з Луганського напрямку;
- 64 - із Запорізького напрямку;
- з моргів на території РФ повернено 17 загиблих.
Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.
Нагадаємо, днями стало відомо, що біля Вугледара на Донеччині окупанти розстріляли п’ятьох полонених бійців ЗСУ. Одного з українських військовополонених розстріляли у лісосмузі. Чотирьох інших під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де також стратили.
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