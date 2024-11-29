В Украину вернули тела полтысячи погибших защитников

Специалисты должны установить личности погибших с помощью экспертиз.
В Украину вернули 502 погибших военных. Их тела после идентификации передадут родным для погребения.
Об этом сообщили 29 ноября в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
"По результатам проведенных репатриационных мероприятий на подконтрольную Правительству Украины территорию возвращены тела 502 павших защитников", — говорится в сообщении.
Удалось репатриировать тела военных:
- 397- из Донецкого направления;
- 24 – из Луганского направления;
- 64 – из Запорожского направления;
- из моргов на территории РФ возвращено 17 погибших.
Вооруженные силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.
Напомним, на днях стало известно, что возле Угледара Донецкой области кафиры расстреляли пятерых пленных бойцов ВСУ. Один из украинских военнопленных был расстрелян в лесополосе. Четверо других под прицелами автоматического оружия вывели на дорогу, где также казнили.
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