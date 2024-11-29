Синоптики попередили про небезпеку та новий циклон: як зміниться погода 

Синоптики здивували прогнозом погоди. Однак, без дощів з мокрим снігом, туманів та навіть ожеледиці не минеться. Крім того, до України йде циклон.

Яку погоду він принесе у п'ятницю, 29 листопада дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Буде тепло

В Україні у п'ятницю, 29 листопада, прогнозують потепління по всій території. Водночас з тим циклон змінить погодні умови, а вже цими вихідними на зміну йому прийде антициклон. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"29 листопада в Україні найтеплішою очікується південна частина, +6+11 градусів! Також тепло буде у західних областях, +4+7 градусів. На решті території України протягом дня морозів не видно, передбачається +1+5 градусів", - написала вона.

Зі слів Діденко, у нічні години невеликі "мінуси" можливі. Протягом дня можливі опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

"Через циклон над Грецією та його атмосферні фронти закине опадів і Україні. У п'ятницю очікуються дощ та мокрий сніг у західних областях, на півночі України, на Вінниччині, Черкащині та Одещині. На решті території України без опадів, а на Донеччині та Луганщині навіть можливі сонячні прояснення", - додала вона.

У Києві очікується мокрий сніг та дощ. Протягом дня південно-східний вітер хоч і не буде штормовим, проте поривчатим, некомфортним. Температура повітря вночі близько нуля, вдень +1+3 градуси. У суботу-неділю погоду всієї України визначатиме антициклон, а, отже, буде скрізь без опадів. І порівняно тепло.

А синоптикиня Наталка Птуха зауважила, що тиждень розпочався з морозної погоди. Водночас прогнозуються і "приємні прояснення" та потепління.

Погода вихідними, 30 листопада - 1 грудня

У суботу, 30 листопада, у центральних, південних та західних областях можливі опади у вигляді дощу із мокрим снігом. У решті регіонів переважно без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі -1…+4 °С, вдень 0…+5 °С, у центральних та південних областях +6…+11 °С.

У неділю, 1 грудня, у південно-західній частині країни утримається погода з опадами у вигляді дощу та мокрого снігу, на решті території України без опадів. Вітер східний / південно-східний, 7 – 12 м/с, у південних та центральних областях пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 °С, вдень +1...+6 °С, у південних областях та у Криму +4...+9 °С.

Раніше синоптикиня "Укргідрометцентру" Олена Палагнюк розповіла, що 29 листопада вдень у західних регіонах країни, а 30 листопада по всій Україні, крім півдня та сходу, очікується незначний мокрий сніг.

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