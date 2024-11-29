Армія РФ просувається далі в Курській області: деталі від ISW

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На тлі наступальних операцій у Курській області протягом 27 листопада війська РФ мають просування.
Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Геолокаційні кадри за 26 листопада показують, що частини російського 104-го повітряно-десантного полку просунулися на схід від Нижнього Клину під час механізованого штурму. Один так званий російські мілблогери стверджували, що армія РФ також просунулася поблизу Дарино, а українські сили, своєю чергою, також контратакували в цьому районі.
Зазначається, що підрозділи російської 106-ї дивізії ПДВ продовжують діяти в Курській області, а її 51-й полк проводить розчищення поблизу Даріно та Нижнього Клину, а підрозділи 137-го та 119-го полків проводять розчищення та завдають ударів по українських позиціях в інших місцях. в Курській області.
Геолокаційні кадри, опубліковані 26 листопада, показують удар української бомби - з використанням наданих Францією бомб Hammer - по прикордонній заставі Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії в Тьоткіно Курської області.
Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState повідомляли, що російські загарбники протягом минулої доби захопили населений пункт Дар'їно в Курській області.
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