Путін заявив про зміну цілей "сво": чим диктатор здивував цього разу

"Фюрер" не припиняє вигадувати все нові причини вторгнення до України.

Російський "фюрер" Володимир Путін вигадав нові цілі вторгнення до України, або ж початку так "сво", - як в РФ називають війну.

Про це президент-диктатор РФ заявив на саміті ОДКБ

Раніше "фюрер" заявляв про "денацифікацію", "демілітаризацію" України та кричав про "ісконно рускі Зємлі". Крім того, обіцяв "взяти Київ за три дні". Втім, тепер, за словами господаря Кремля,російські війська "воюють за батьківщину, за майбутнє Росії та своїх дітей".

"Наші бійці чудово розуміють, за що воюють, за що проливають кров. Вони бачать, що на їхню долю, на долю нашого покоління в цілому, випало, як це було не раз у нашій історії, стати на шляху тих сил, які вкотре вирішили зруйнувати Росію", - висловився "фюрер".

Як повідомлялося, через удари далекобійною зброєю по РФ Путін залякав НАТО своїми "орешніками". З його слів, РФ виробляє в десять разів більше ракет, ніж усі країни НАТО разом узяті.

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