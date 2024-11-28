Путін пригрозив ударами по центрах ухвалення рішень у Києві: подробиці

Російський диктатор Володимир Путін пригрозив Україні через удари вглиб території країни-агресорки Росії. Зокрема, "фюрер" заявив про можливі удари по Києву.

Про це кремлівський диктатор заявив 28 листопада на саміті ОДКБ

"Центри ухвалення рішень у Києві можуть стати метою для ударів "Орешніком", - цинічно заявив Путін.

З його слів, російський Генштаб та Міноборони наразі підбирають цілі для ударів на території України цією новою ракетою.

Окрім того, "фюрер" цинічно наголосив, що нібито дії Москви щодо атак на Україну викликані провокаціями Києва. Зокрема, висловився диктатор Росії, ударами вглиб його країни.

"РФ неодноразово говорила, що удари західною далекобійною зброєю означатимуть пряме залучення НАТО до конфлікту", - заявив президент-диктатор РФ.