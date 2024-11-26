Передати чи не передати: Шольц зробив заяву про надання ЗСУ ракет Taurus

За словами Шольца, Берлін "не робить певні речі".

Незважаючи на те, що Німеччина є найбільшим прихильником України, Берлін не буде передавати Києву авіаційні крилаті ракети класу "повітря-поверхня" великої дальності Taurus.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в ефірі ZDF.

"Німеччина давно стала найбільшим прихильником України. У цій війні треба добре думати як діяти розумно", - висловився німецький канцлер.

За словами Шольца, його країна "не робить певні речі". Зокрема, ті, що стосуються передавання цих ракет. Канцлер наголошує, мовляв, це підтримує більшість населення Німеччини.

"Наприклад, доставляємо крилаті ракети, наприклад, погоджуємося з тим, що небезпечну зброю, яку ми поставили, можна використовувати для атаки на цілі в глибині Росії. Я вважаю, що це курс, який підтримує більшість серед громадян", - наголосив Олаф Шольц.

Нагадаємо, колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник заявляв, що Німеччина таки може передати Україні ракети Taurus. Однак, це станеться не раніше квітня 2025 року.

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