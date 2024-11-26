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Сьогодні, 26 листопада, в Україні оголошена повномасштабна тривога.

"Загроза застосування міжконтинентального озброєння з півдня. Активна міжконтинентальна установка РС-26 "Рубіж" на території полігону Капустин Яр, Астраханська область.Ціль наближається до міста Кривий Ріг", - пишуть моніторингові канали.

Нагадаємо, вночі проти 26 листопада армія РФ атакувала Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" та випустила рекордну кількість ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу. Силами ППО знищено 76 дронів.

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