Сегодня, 26 ноября, в Украине объявлена полномасштабная тревога.

"Угроза применения межконтинентального вооружения с юга. Активная межконтинентальная установка РС-26 "Рубеж" на территории полигона Капустин Яр, Астраханская область. Цель приближается к Кривому Рогу", — пишут мониторинговые каналы.

Напомним, в ночь на 26 ноября армия РФ атаковала Украину баллистическими ракетами "Искандер-М" и выпустила рекордное количество ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа. Силами ПВО уничтожено 76 дронов.

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