В Тернополе третий раз за ночь раздался взрыв — СМИ

В регионе работают силы противовоздушной обороны.
В Тернополе в ночь на 26 ноября третий раз раздался взрыв.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
Взрыв раздался примерно в 3 часа ночи.
В свою очередь глава ОВА Вячеслав Негода заявил, что в пределах области работают силы противовоздушной обороны.
Напомним, ранее сообщалось, что в Тернополе в ночь на 26 ноября раздались взрывы, после чего в городе исчезло электроснабжение.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Харькове в ночь на 26 ноября раздался взрыв.
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