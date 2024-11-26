В Тернополе третий раз за ночь раздался взрыв — СМИ

В Тернополе в ночь на 26 ноября третий раз раздался взрыв.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

Взрыв раздался примерно в 3 часа ночи.

В свою очередь глава ОВА Вячеслав Негода заявил, что в пределах области работают силы противовоздушной обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тернополе в ночь на 26 ноября раздались взрывы, после чего в городе исчезло электроснабжение.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Харькове в ночь на 26 ноября раздался взрыв.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.