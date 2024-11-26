В Тернополе раздались взрывы: в городе пропал свет — СМИ

Перед взрывами была объявлена воздушная тревога.
В Тернополе в ночь на 26 ноября прогремели взрывы, после чего в городе исчезло электроснабжение.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
"В Тернополе слышны взрывы, информируют наши корреспонденты. Сообщается, что в городе исчезло электроснабжение", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 26 ноября раздался взрыв.
Кроме того, мы ранее сообщали, что в Киеве прозвучали взрывы.
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