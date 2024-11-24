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В Сумской области зафиксировано 69 взрывов

В Сумской области зафиксировано 69 взрывов

Последствия вражеской атаки/Офис генерального прокурора

Находитесь в укрытиях.

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.00 23 ноября 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 69 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Великописаревская, Середино-Будская общины.

  • Миропольское общество: враг бил из артиллерии (25 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв).
  • Хотинская община: россияне ударили из артиллерии (24 взрыва), FPV-дронами (3 взрыва)
  • Белопольское общество: 2 мины сбросил враг на территорию общины.
  • Юношеская община: совершены артиллерийские обстрелы (7 взрывов).
  • Середино-будская община: нанесена атака FPV-дрона (1 взрыв).
  • Великописаревская община: 6 мин сбросили россияне на территорию общины.

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