В Сумской области зафиксировано 69 взрывов

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.00 23 ноября 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 69 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Великописаревская, Середино-Будская общины.

Миропольское общество: враг бил из артиллерии (25 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв).

Хотинская община: россияне ударили из артиллерии (24 взрыва), FPV-дронами (3 взрыва)

Белопольское общество: 2 мины сбросил враг на территорию общины.

Юношеская община: совершены артиллерийские обстрелы (7 взрывов).

Середино-будская община: нанесена атака FPV-дрона (1 взрыв).

Великописаревская община: 6 мин сбросили россияне на территорию общины.

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