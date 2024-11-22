В Сумской области прогремели 23 взрыва

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Стала известна ситуация на пограничной области по состоянию на 21.00 21 ноября 2024 года.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщениях в соцсетях.
- В течение дня россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 23 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Лебединская громады.
- Хотинская громада: враг избивал из минометов (8 взрывов).
- Белопольская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию общества.
- Краснопольская громада: враг ударил из минометов (10 взрывов) и сбросил ВОГ с БПЛА (2 взрыва).
- Лебединская громада: совершен ракетный удар (1 взрыв). В результате падения ракеты повреждены четыре частных дома, нежилое помещение, помещение учебного заведения.
Напомним, на днях россияне ударили баллистикой по Сумщине. 9 ноября армия РФ нанесла ракетный удар по инфраструктуре Шосткинского общества. Там произошло попадание баллистической ракеты.
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