Россияне ударили баллистикой по Сумщине: что известно о последствиях

На месте попадания ракеты работают все необходимые службы.

Вечером субботы, 9 ноября, враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской громады. По предварительной информации, есть попадание баллистической ракеты, тип которой пока неизвестен.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

"На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются. Будьте внимательны и аккуратны, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – говорится в сообщении.

О взрывах в Шосткинском районе около 17 часов также сообщали и мониторинговые каналы.

Напомним, Киев и ряд областей в субботу, 9 ноября, в 17:01 охватила воздушная тревога. Пока тревога продолжается, есть угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

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