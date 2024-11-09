Когда РФ может нанести массированный удар по Украине: прогноз аналитика

Войска РФ и дальше продолжают накапливать оружие.

Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине, если будут провалены мирные переговоры при содействии Дональда Трампа.

Об этом заявил аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Максима Яли, передает Киев24.

По мнению аналитика, РФ не будет атаковать ракетами Украину до момента первого разговора между Трампом и Путиным.

"Звонок американского политика и российского диктатора может состояться еще до инаугурации нового президента Соединенных Штатов", – сказал он.

Напомним, на президентских выборах в США победил Дональд Трамп, смена администрации и передачи власти должна состояться 20 января.

В интервью NBC после выборов Дональд Трамп сказал, что он не исключает диалог с Владимиром Путиным. Но никаких сроков или ожиданий этого разговора он не озвучил.

Аналитики полагают, что Путин хочет добиться перезагрузки отношений с США на российских условиях.

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