Когда РФ может нанести массированный удар по Украине: прогноз аналитика

Войска РФ и дальше продолжают накапливать оружие.
Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине, если будут провалены мирные переговоры при содействии Дональда Трампа.
Об этом заявил аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Максима Яли, передает Киев24.
По мнению аналитика, РФ не будет атаковать ракетами Украину до момента первого разговора между Трампом и Путиным.
"Звонок американского политика и российского диктатора может состояться еще до инаугурации нового президента Соединенных Штатов", – сказал он.
Напомним, на президентских выборах в США победил Дональд Трамп, смена администрации и передачи власти должна состояться 20 января.
В интервью NBC после выборов Дональд Трамп сказал, что он не исключает диалог с Владимиром Путиным. Но никаких сроков или ожиданий этого разговора он не озвучил.
Аналитики полагают, что Путин хочет добиться перезагрузки отношений с США на российских условиях.
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