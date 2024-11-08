На Хмельнитчине ночью гремели взрывы: власти сообщили о ситуации

Ночью, 8 ноября, на территории Хмельницкой области во время ночных воздушных тревог ПВО сбило два ударных БпЛА.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"В результате атаки повреждены кровля и окна в квартирах жилого двухэтажного дома. Пожар ликвидирован. Пострадавших или погибших нет", — написал он.

Отметим, что воздушная тревога за ночь звучала дважды: с 01:40 до 02:49 и с 04:11 до 04:43.

Напомним, россияне ударили по жилому дому в Одессе, есть погибшие и пострадавшие.

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