Россияне ударили по жилому дому в Одессе: есть погибшие

На месте удара работали психологи и спасатели.

Россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками. Прилет вражеских дронов произошел по жилому дому.

Об этом сообщили в МВД.

По предварительной информации, в результате вражеской атаки погиб один человек, еще 9 пострадали. В частном секторе повреждены жилые дома. Пожар вспыхнул в двух жилых домах.

Психологи ГСЧС оказали помощь 15 людям, среди них – ребенок и беременная женщина. Также спасатели ликвидировали пожары в складских помещениях и на автомобилях одного из предприятий. Поврежден здание учебного заведения.

Напомним, ночью против 8 ноября армия РФ нанесла удары по Харькову.

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