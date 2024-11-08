Вражеская атака по Харькову: 22 пострадавших, среди них – младенец

Спасательная операция продолжается.
До 22 пострадавших росло количество раненых в результате вражеского удара на Салтовке.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Игорь Синегубов.
Они находятся в легком и среднем состоянии.
Младшему мальчику — 3 месяца, пять человек госпитализированы — четверо женщин и один гражданский мужчина.
С многоэтажки на Салтовке эвакуировали уже более 25 человек, сообщил Общественному мэру Игорю Терехову.
Напомним, ночью против 5 ноября армия РФ нанесла удары по Харькову. Из-за ночного авиаудара пострадали по меньшей мере два человека.
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