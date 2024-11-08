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Вражеская атака по Харькову: 22 пострадавших, среди них – младенец

Вражеская атака по Харькову: 22 пострадавших, среди них – младенец

Пострадавшие госпитализированы / Фото: из соцсетей

Спасательная операция продолжается.

До 22 пострадавших росло количество раненых в результате вражеского удара на Салтовке.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Игорь Синегубов.

Они находятся в легком и среднем состоянии.

Младшему мальчику — 3 месяца, пять человек госпитализированы — четверо женщин и один гражданский мужчина.

С многоэтажки на Салтовке эвакуировали уже более 25 человек, сообщил Общественному мэру Игорю Терехову.

Напомним, ночью против 5 ноября армия РФ нанесла удары по Харькову. Из-за ночного авиаудара пострадали по меньшей мере два человека.

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