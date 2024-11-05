Стали известны последствия ударов КАБов по Харькову

К счастью, обошлось без жертв.

Предварительно удары врага произошли по двум районам Харькова – Шевченковскому и Киевскому.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в сообщении в соцсетях.

По имеющейся на данный момент информации — КАБ попали в землю, поэтому без жертв и разрушений.

Но обследование мест прилетов продолжается.

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Напомним, поздно вечером 3 ноября россияне нанесли удар по супермаркету в Харькове. Сначала было известно о четырех раненых.

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