Атака "Шахедов" на Киевщину: стали известны последствия

В Киевской области работала ПВО, цели были сбиты.
В ночь на понедельник Киевщина отражала очередную атаку российских БпЛА.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.
По его словам, в области работали силы ПВО. Есть сбитые цели.
"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилищной инфраструктуры не допущено", — говорится в сообщении.
Сообщается, что в результате падения сбитых вражеских целей в одном из районов произошло возгорание травяного настила. Пожар ликвидирован.
Напомним, сегодня ночью россияне снова устроили воздушную атаку по Украине. ПВО работала в ряде регионов.
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