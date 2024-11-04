Атака "Шахедов" на Киевщину: стали известны последствия

В Киевской области работала ПВО, цели были сбиты.

В ночь на понедельник Киевщина отражала очередную атаку российских БпЛА.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

По его словам, в области работали силы ПВО. Есть сбитые цели.

"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилищной инфраструктуры не допущено", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате падения сбитых вражеских целей в одном из районов произошло возгорание травяного настила. Пожар ликвидирован.

Напомним, сегодня ночью россияне снова устроили воздушную атаку по Украине. ПВО работала в ряде регионов.

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