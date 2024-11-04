Атака "Шахедів" на Київщину: стали відомі наслідки

У Київській області працювала ППО, цілі були збиті.

У ніч проти понеділка Київщина відбивала чергову атаку російських БпЛА.

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

За його словами, в області працювали сили ППО. Є збиті цілі.

"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок падіння збитих ворожих цілей в одному з районів сталося загоряння трав'яного настилу. Пожежа ліквідована.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни знову влаштували повітряну атаку по Україні. ППО працювала у низці регіонів.

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