Атака "Шахедів" на Київщину: стали відомі наслідки

У Київській області працювала ППО, цілі були збиті.
У ніч проти понеділка Київщина відбивала чергову атаку російських БпЛА.
Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.
За його словами, в області працювали сили ППО. Є збиті цілі.
"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що внаслідок падіння збитих ворожих цілей в одному з районів сталося загоряння трав'яного настилу. Пожежа ліквідована.
Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни знову влаштували повітряну атаку по Україні. ППО працювала у низці регіонів.
Читайте також: