Армія РФ просунулася біля чотирьох міст Донбасу: аналіз ISW

Зокрема, джерела з РФ заявляли, що окупанти просунулися на південь і південний схід від Покровська, але аналітики не знайшли візуального підтвердження цим заявам.

Російська армія протягом 2-3 листопада просунулася поблизу Сіверська, Покровська, Курахового та Вугледара в Донецькій області. Активні бойові дії тривають на більшості ділянок фронту.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Окупанти продовжували обмежені наступальні дії на північний схід від Харкова, а саме біля Вовчанська та Хатища, але просувань не мали.

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Під час продовження наступальних операцій уздовж лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна загарбники просунулися на захід від Сватового та на північний захід від Кремінної. Йдеться про просування на східну околицю Андріївки та на північ Тернів.

Російські сили нещодавно розпочали механізований штурм розміром у батальйон на південний схід від Сіверська та мали незначне просування.

Повідомляється, що 2 і 3 листопада російські війська продовжували штурм Часового Яру та на південь від міста біля Предтечного, але не просунулися. Українські військові офіційно повідомили, що ворог продовжує перетинати канал Сіверський Донець – Донбас невеликими штурмовими групами та ховається в районі Часового Яру, але не закріпив стійких позицій на захід від каналу.

Російські джерела стверджували, що їхня армія захопила Леонідівку на південний захід від Торецька, але аналітики не змогли незалежно перевірити ці заяви. Загарбники продовжували атакувати схід Торецька і на південний захід від міста.

Джерела з РФ також заявляли, начебто окупанти просунулися на південь і південний схід від Покровська, але ISW не знайшов візуального підтвердження цим заявам.

Російські джерела також стверджували, що їхні сили просунулися на північ від Курахового і на північний захід від Вугледара.

Російська армія під час локальних наземних атак незначно просунулася на заході Запорізької області. Також були зафіксовані локалізовані ворожі наземні атаки на східному (лівому) березі Херсонської області.

Ворожі сили просунулися до головного так званого українського виступу в Курській області.

Нагадаємо, за даними аналітиків Deep State, українські війська відновили положення у населеному пункті Дружба, водночас ворог просунувся біля Максимівки, Ясної Поляни, Богоявленки та у Кремінній Балці на Донеччині.

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