Якому знаку зодіаку пощастить 4 листопада

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 4 листопада?

День першого в місячному циклі протистояння добра і зла, яке – незважаючи на низьку активність – не можна ігнорувати. Зазвичай обставини в цей час складаються таким чином, що нам – хочемо ми того чи ні – доводиться робити вибір між світлим і темним боком нашого життя. Вкрай важливо пам'ятати про те, що зло може мати дуже привабливий вигляд, що змушує нас зробити помилку, проте за неї рано чи пізно доведеться розплачуватися, тому варто кілька разів подумати, перш ніж ухвалити остаточне рішення. Важливо також звертати увагу на інформацію, яка надходитиме з найрізноманітніших – часом вельми несподіваних – джерел: вона матиме величезне значення як для роботи, так і для життя загалом.

Риби

Рибам зірки радять розділити завдання, які вони вирішуватимуть цього дня, на "обов'язкову" й "довільну" програми. Виконавши першу, можна буде з легким серцем взятися до другої – тобто зайнятися своїм хобі. Необхідно наростити пов'язані з ним зусилля, щоб – у разі потреби – можна було перетворити його на основне заняття, яке приноситиме не лише задоволення, а й гроші. Велика ймовірність того, що щось подібне може статися найближчим часом.

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