День ангела 4 листопада: кого та як вітати з іменинами

4 листопада 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 4 листопада

4 листопада 2024 року привітайте з іменинами Григорія, Івана, Іллю, Миколу, Олександра, Степана.

Григорій — давньогрецьке ім'я, означає "бути пильним". В дитинстві його легко поранити словом чи ділом. В дорослому віці стає всебічно розвиненою особистістю.

Іван — давньоіудейське коріння, перекладається як "милість Божа". В дитинстві добрий. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим, чуйним.

Ілля — давньоєврейське походження, тлумачиться як "Мій Бог — Господь". В дитинстві вихований. В дорослому віці стає товариським, веселим і добрим.

Микола — давньогрецьке ім'я, означає "переможець народів". В дитинстві спокійний. В дорослому віці має аналітичний склад розуму, всі рішення приймає сам.

Олександр — давньогрецьке коріння, перекладається як "захисник". В дитинстві сміливий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, мужнім, вміє досягати своїх цілей.

Степан — давньогрецьке походження, тлумачиться як "вінець". В дитинстві простий і добрий. В дорослому віці стає впевненим у собі, незворушним.

День ангела 4 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 4 листопада — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

З Днем Ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч і захищає тебе від усіх негараздів. Бажаю, щоб твоє серце завжди було наповнене теплом, радістю та любов’ю, а кожен день приносив натхнення, успіх і нові можливості!

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Вітаю з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій захисник ніколи не відходив від тебе, вів правильним шляхом та допомагав у складних ситуаціях. Нехай в твоєму житті панує гармонія, а душа завжди світиться від щастя та радості!

***

З Днем Ангела! Нехай твої мрії здійснюються, а ангел-охоронець завжди допомагає знайти вихід із будь-якої ситуації. Бажаю, щоб твоє життя було сповнене добром, затишком, любов'ю та гармонією. Нехай щастя буде твоїм вірним супутником!

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Вітаю з Днем Ангела! Бажаю тобі постійної підтримки й захисту від ангела-хранителя, щоб у кожній миті життя ти відчував його присутність. Нехай всі негаразди обходять тебе стороною, а в серці завжди буде спокій і мир.

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Зі святом тебе, з Днем Ангела! Нехай цей день стане світлим і радісним початком нового етапу в твоєму житті. Бажаю, щоб твій ангел завжди вказував на правильний шлях, а ти легко долав усі труднощі. Нехай кожен день буде сповнений тепла, доброти й любові!

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