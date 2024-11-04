Росія вивела ракетоносії у моря: яка загроза для України

У Чорному морі станом на ранок 4 листопада перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

Про це повідомили Військово-Морські Сили ЗСУ.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ Керченською протокою до Чорного моря пройшли три судна, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

До Азовського моря прямували п'ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", — наголосили у ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, Росія змінила базування Чорноморського флоту через загрозу атак українських дронів.

Читайте також: