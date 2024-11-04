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Россия вывела ракетоносители в моря: какая угроза для Украины

Россия вывела ракетоносители в моря: какая угроза для Украины

РФ держит на боевом дежурстве корабли / Фото: Associated Press

Общий залп – 12 ракет.

В Черном море по состоянию на утро 4 ноября находится один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.

Об этом сообщили Военно-Морские Силы ВСУ.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до восьми ракет.

За сутки в интересах РФ Керченским проливом к Черному морю прошли три судна, которые продолжили движение в направлении пролива Босфор.

До Азовского моря направлялись пять судов, из них два двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", — подчеркнули в ВМС ВСУ.

Напомним, Россия изменила базирование Черноморского флота из-за угрозы атак украинских дронов.

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