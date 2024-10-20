Стало відомо, що Росія "приховала" Чорноморський флот через українські дрони

У Росії підтвердили, що Чорноморський флот був передислокований у зв’язку з атаками безпілотників, які здійснювали Сили оборони України.

Про це повідомив «сенатор» від окупованої території Запоріжжя Дмитро Рогозін.

«Якщо ще раз повернутися до систем озброєння та до того, яких змін зазнали під час війни способи бойового застосування, то показовий приклад — Чорноморський флот. Він був змушений змінити, по суті, свою прописку через те, що наші великі кораблі стали просто великими мішенями для безекіпажних катерів противника», — сказав він.

Нагадаємо, президент Парламентської асамблеї НАТО озвучив основну причину, чому Північна Корея відправляє своїх військових до України.

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